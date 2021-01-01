لمنافسة سامسونج وشاومى.. تسريبات تكشف قدرات خارقة في هواتف فيفو iQOO 9

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صورة الخبر: لمنافسة سامسونج وشاومى.. تسريبات تكشف قدرات خارقة في هواتف فيفو iQOO 9
لمنافسة سامسونج وشاومى.. تسريبات تكشف قدرات خارقة في هواتف فيفو iQOO 9

تتسابق شركات الهواتف الذكية على المنافسة بإطلاق أفضل الهواتف في بداية العام الجديد 2022 ، حيث تستعد شركة سامسونج بإطلاق مجموعة Galaxy S22 كما تستعد شركة شاومى لإطلاق Xiaomi 12 ، وكشفت أحدث التسريبات أن شركة فيفو هي الأخرى تستعد لإطلاق مجموعة هواتف رائدة من خلال علامتها الفرعية iQOO حيث من المقرر أن تدخل الهواتف سباق أفضل هواتف أندرويد للعام المقبل.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هواتف فيفو iQOO 9 ستتميز بإمكانات رائعة على جميع المستويات بدءا من الشاشة والكاميرا وحتى المعالج والبطارية، كما ستحصل على تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط .

وستأتى هواتف فيفو iQOO 9 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة ، مع حواف نحيفة للغاية وشاشة مسطحة وتصميم شبابي مميز، مع جودة QHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع نوتش للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة.

وستقدم هواتف فيفو iQOO 9 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع 13 ميجا بيكسل ، ومستشعرى للعمق والماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، كما سيحصل الهاتف على كاميرا دقيقة من سلسلة X.

وستعمل هواتف فيفو iQOO 9 بأحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد في عام 2022 ، وهو Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

وستحتوى هواتف فيفو iQOO 9 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ، مما يساعد الهواتف على شحن البطارية بنسبة 80 % في حوالي من 15 إلى 20 دقيقة.

المصدر: صدى البلد

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