تتسابق شركات الهواتف الذكية على المنافسة بإطلاق أفضل الهواتف في بداية العام الجديد 2022 ، حيث تستعد شركة سامسونج بإطلاق مجموعة Galaxy S22 كما تستعد شركة شاومى لإطلاق Xiaomi 12 ، وكشفت أحدث التسريبات أن شركة فيفو هي الأخرى تستعد لإطلاق مجموعة هواتف رائدة من خلال علامتها الفرعية iQOO حيث من المقرر أن تدخل الهواتف سباق أفضل هواتف أندرويد للعام المقبل.
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هواتف فيفو iQOO 9 ستتميز بإمكانات رائعة على جميع المستويات بدءا من الشاشة والكاميرا وحتى المعالج والبطارية، كما ستحصل على تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط .
وستأتى هواتف فيفو iQOO 9 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة ، مع حواف نحيفة للغاية وشاشة مسطحة وتصميم شبابي مميز، مع جودة QHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع نوتش للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة.
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التعليقات على لمنافسة سامسونج وشاومى.. تسريبات تكشف قدرات خارقة في هواتف فيفو iQOO 9
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