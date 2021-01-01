

تسريبات مصورة.. مفاجآت بهاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro تسريبات مصورة.. مفاجآت بهاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro

كشفت تسريبات، أول صور حية لهاتف Realme GT 2 Pro الرائد والذى تعتزم ركة ريلمي الصينية، إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، مع بداية العام الجديد 2022، حيث تظهر الصور عددا من المفاجآت الكبيرة التي سيحملها الهاتف وقت إطلاقه.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن الصور التى تم تسريبها لهاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro تؤكد أن الهاتف سيصدر بتقنية مهمة للغاية وهي تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، مما يعنى أن الهاتف سيصدر بدون وجود نوتش أو ثقب في أعلى الشاشة.



وفقا للتسريبات إن هاتف Realme GT 2 Pro سيتميز بحواف رفيعة من ثلاثة جوانب وسيكون أكثر سمكا عند النهاية، بالإضافة إلى شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وجودة + WQHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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Realme GT 2 Pro's Leaked Live Image Tip Under-Display Selfie Cameraوسيقدم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم بارز ، ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع تبلغ 8 ميجابكسل ، ومستشعر تليفوتوجرافي بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ، و 512 جيجابايت من سعة تخزين من نوع UFS 3.1 .وسيحتوى هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط، مع نظام لشتغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل.