كشفت تسريبات، أول صور حية لهاتف Realme GT 2 Pro الرائد والذى تعتزم ركة ريلمي الصينية، إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، مع بداية العام الجديد 2022، حيث تظهر الصور عددا من المفاجآت الكبيرة التي سيحملها الهاتف وقت إطلاقه.
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن الصور التى تم تسريبها لهاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro تؤكد أن الهاتف سيصدر بتقنية مهمة للغاية وهي تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، مما يعنى أن الهاتف سيصدر بدون وجود نوتش أو ثقب في أعلى الشاشة.
وفقا للتسريبات إن هاتف Realme GT 2 Pro سيتميز بحواف رفيعة من ثلاثة جوانب وسيكون أكثر سمكا عند النهاية، بالإضافة إلى شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وجودة + WQHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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التعليقات على تسريبات مصورة.. مفاجآت بهاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro
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