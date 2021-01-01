

"روس كوسموس" تعرض بعد عام 2030 على السياح الفضائيين رحلات إلى مدار القمر "روس كوسموس" تعرض بعد عام 2030 على السياح الفضائيين رحلات إلى مدار القمر

يمكن أن تعرض مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية على السياح الفضائيين بعد عام 2030 رحلات إلى مدار القمر.



صرح بذلك للصحفيين مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين وقال:" سنعرض على سياحنا بعد عام 2030 القيام برحلات فضائية بعيدة المدى تقضي بالدوران حول القمر".



وأعاد إلى الأذهان أن "روس كوسموس" تخطط لإطلاق أول مركبة قمرية اختبارية من طراز "أوريول" نهاية عام 2023.

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يذكر أن دميتري روغوزبن، كان قد أعلن في ديسمبر عام 2020 أن مركبة "أوريول" القمرية الروسية الواعدة ستحقق أول رحلة فضائية مأهولة إلى مدار القمر بحلول عام 2028.جدير بالذكر أن مركبة "أوريول" (" فيديراتسيا" سابقا) الروسية المستقبلية يتم تصميمها في إطار البرنامج القمري الروسي. ويخطط لأن تحقق أول رحلة اختبارية غير مأهولة في 15 ديسمبر عام 2023 بعد إطلاقها من مطار "فوستوتشني الفضائي. ولا يقضي برنامج الرحلة الأولى بالالتحام مع المحطة الفضائية الدولية. وستلتحم المركبة بالمحطة الفضائية أثناء رحلتها الثانية عام 2024. وفي عام 2028 ستقوم مركبة "أوريول" بأول رحلة مأهولة إلى مدار القمر.