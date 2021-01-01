

تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021 تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021

في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية، حيث كشف تويتر عن الموضوعات التي قادت المحادثات والتفاعلات العامة حول الترفيه في مصر في العام 2021.



عندما يتعلق الأمر بالمشاهير، يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم الوصول مباشرة إلى المشاهير المفضلين لديهم على تويتر.



وحددت تويتر المشاهير الأكثر ذكرًا في مصر لهذا العام:

قد يعجبك أيضا...

1. نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy)2. ياسمين صبري (@yasminesabri)3. يوسف الشريف (@ElSherif)4. أحمد حلمي (@ahelmy)5. محمد رمضان (@Mohamed_Ramadan)اما المطربون:1. عمرو دياب (@amrdiab)2. تامر حسني (@tamerhosny)3. حمزة نمرة (@HamzaNamira)4. محمد منير (@Mounirofficial)5. محمد حماقي (@Hamaki).وعن الحساب الأسرع نموًا في مصر كان من نصيب الممثلة والمغنية سمية الخشاب (@somayaelkhashab)وحددت تويتر تغريدات المشاهير الأكثر إعجاباً في مصر: وهي:● شارك الممثل خالد النبوي (@KhaledElNabawy) شعوره بالفخر بوطنه على ضوء موكب الفراعنة الذهبي الذي أقيم في أبريل.