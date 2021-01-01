تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021

صورة الخبر: تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021
تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021

في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية، حيث كشف تويتر عن الموضوعات التي قادت المحادثات والتفاعلات العامة حول الترفيه في مصر في العام 2021.

عندما يتعلق الأمر بالمشاهير، يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم الوصول مباشرة إلى المشاهير المفضلين لديهم على تويتر.

وحددت تويتر المشاهير الأكثر ذكرًا في مصر لهذا العام:

1. نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy)
2. ياسمين صبري (@yasminesabri)
3. يوسف الشريف (@ElSherif)
4. أحمد حلمي (@ahelmy)
5. محمد رمضان (@Mohamed_Ramadan)

اما المطربون:
1. عمرو دياب (@amrdiab)
2. تامر حسني (@tamerhosny)
3. حمزة نمرة (@HamzaNamira)
4. محمد منير (@Mounirofficial)
5. محمد حماقي (@Hamaki).

وعن الحساب الأسرع نموًا في مصر كان من نصيب الممثلة والمغنية سمية الخشاب (@somayaelkhashab)

وحددت تويتر تغريدات المشاهير الأكثر إعجاباً في مصر: وهي:
● شارك الممثل خالد النبوي (@KhaledElNabawy) شعوره بالفخر بوطنه على ضوء موكب الفراعنة الذهبي الذي أقيم في أبريل.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويتر يسلط الضوء على أهم المحادثات الترفيهية في مصر خلال 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20183

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager