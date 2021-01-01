

ريزر تعلن رسميا عن مبرد Razer Phone Cooler Chroma للهواتف الذكية ريزر تعلن رسميا عن مبرد Razer Phone Cooler Chroma للهواتف الذكية

في خطوة غير متوقعة، أطلقت شركة Razer، مروحة تبريد جديدة للهواتف الذكية، تحت مسمى Razer Phone Cooler Chroma، وهو عبارة عن مروحة تبريد متوافقة فقط، مع الهواتف التي تدعم MagSafe، وتعمل من خلال منفذ USB Type‑C، بالإضافة إلى أنها، تتطلب الربط مع Bluetooth LE، للاتصال بالهواتف،



الهدف الرئيسي من هذه المروحة الجديدة، من Razer، هو المحافظة على برودة الهاتف الذكي، سواء كان أثناء اللعب، أو أثناء التصفح ومشاهدة الفيديوهات، بالإضافة إلى أنها، تعطي شكلا جماليا للهاتف، بفضل إضاءة Razer Chroma RGB، التي تضم 12 مصباح LED، في الوحدة.



وعلاوة على ذلك، فتم التأكيد على أن، مقدار الدوران في الدقيقة الواحدة، يبلغ 6400 دورة، مما يعني أنك، لن تلاحظ أي سخونة في هاتفك، إلا بعد فترة طويلة من تشغيل الألعاب، كما أن مروحة التبريد Razer Phone Cooler Chroma، تتضمن ملف تعريف ضوضاء هادئا، بمقدار 30 ديسيبل.

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وبالرغم من أن، مروحة Razer Phone Cooler Chroma، متوافقة فقط مع الهواتف التي تدعم MagSafe، إلا أن الشركة أكدت، بأن هناك إصدارا مصمما للهواتف، التي تعمل بنظام Android، وiOS، والتي لا تتوافق مع MagSafe، وبالإضافة إلى ذلك، سيتوجب عليك توصيل كلا الإصدارين، بمنفذ USB، من فئة Type C حتى يعمل.وفي النهاية، نود أن نشير، إلى أن مروحة التبريد الجديدة، Razer Phone Cooler Chroma، متوفرة حاليا للشراء، من خلال موقع Razer عبر الإنترنت، بسعر يبلغ حوالي 60 دولارا أمريكيا، مع العلم بأنها، تأتي مزودة بكابل USB‑C 1.5.