

تعرف على أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022 بعد زيادتها تعرف على أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022 بعد زيادتها

بشكل رسمي أعلنت شركة جي بي غبور أوتو (وكيل سيارات شيري في مصر) عن زيادة سعرية طفيفة على أسعار موديل 2022 من شيري أريزو 5 التي يتم تجميعها محليا، حيث شهد هذا الموديل زيادة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 من شيري أريزو 5 في مصر كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى مع ناقل يدوي من 185 ألف جنيه إلى 188 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).



- فئة ثانية مع ناقل أوتوماتيكي من 205 ألف جنيه إلى 207 ألف جنيه (زيادة 2000 جنيه).

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- فئة ثالثة هاي لاين مع ناقل أوتوماتيكي من 219 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة أوتوماتيكي بباقي الفئات.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، وفرش داخلي من القماش.أما بالنسبة للتجهيزات الاخرى المتواجدة بالفئات الأعلى من السيارة فتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز جميع فئات السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.