

زيادة أخرى على أسعار MG ZS موديل 2022 في مصر زيادة أخرى على أسعار MG ZS موديل 2022 في مصر

وسط الزيادات الأخيرة التي شهدها سوق السيارات المصري، تم الإعلان عن زيادة رسمية جديدة (بعد زيادة أول نوفمبر) على موديل 2022 من سيارة MG ZS من فئة SUV وكروس أوفر، حيث حدد وكيل سيارات إم جي (المنصور للسيارات) الزيادة على أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من 275 إلى 278 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).



- فئة ثانية من 290 إلى 293 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

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- فئة ثالثة من 308 إلى 311 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- فرش داخلي من القماش.