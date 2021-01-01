

ثاني زيادة رسمية على شيري تيجو 7 برو 2022 الجديدة بالسوق المحلي ثاني زيادة رسمية على شيري تيجو 7 برو 2022 الجديدة بالسوق المحلي

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر قدمت شركة جي بي غبور أوتو وبشكل رسمي عن ثاني زيادة رسمية على أسعار سيارتها شيري تيجو 7 برو الجديدة كليا التي تقدمها محليا بفئتين فقط، حيث أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 360 ألف جنيه إلى 365 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية من 390 ألف جنيه إلى 395 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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وتحمل هذه السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 154 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.وذكرت الشركة التجهيزات التي يحملها هذا الموديل كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- مكابح يد الكترونية.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد وقابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- مفتاح ذكي.- مثبت سرعة.- مقاعد جلدية.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- ريموت لتشغيل محرك السيارة والتكييف عن بعد.- زجاج خلفي بنظام التسخين.الفئة الثانية:تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية جانبية ستائرية.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 10 اتجاهات.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل في 4 اتجاهات.- باب كهربائي للصندوق الخلفي للسيارة.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.- منافذ USB خلفية.- حامل أكواب خلفي.- فتحة سقف بانورامية.