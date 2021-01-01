قامت شركة مرسيدس بينز الألمانية بإعادة سياراتها الأسطورية الشهيرة المعروفة باسم SLR 722 بعد عرضها في جميع أنحاء العالم وفي إنجلترا على وجه الخصوص، حيث نظمت احتفالا وثائقياً بسائقها الأسطوري السير ستيرلنج موس قبل وفاته العام الماضي.
تمكن السير ستيرلنج موس من تحقيق فوزاً تاريخياً في سباق ميل ميليا الشهير في إيطاليا وحقق رقماً قياسياً أسطورياً لم ينجح أحد في تحطيمه منذ ذلك الوقت، ورأى مجلس إدارة الشركة الألمانية أنه من الواجب تكريم السائق من خلال صنع فيلم وثائقي قصير يوثق مجموعة من اللحظات العاطفية المهمة للسائق التاريخي، قبل أن تعود السيارة الى متحف مرسيدس مجدداً.
يعيد الفيلم ذكريات المرة الأولى الذي قاد فيها السير سترلنج موس سيارة مرسيدس 722 SLR عام 1955 في شوارع العاصمة البريطانية لندن حيث يعيش هناك منذ أكثر من 60 عاماً، ثم يعود الى منزلة في الساعة 7:22 صباحاً في إشارة لتوقيت انطلاقه خلال فعاليات السباق الشهير في ذلك الوقت.
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التعليقات على مرسيدس تعلن دخول سيارتها الأسطورية 722 SLR إلى المتحف | صور
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