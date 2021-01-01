تنتمي النسخة ايجل برو موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز SUV، والتي تضم باقة من التجهيزات الداخلية وتشمل عناصر الحماية والامان، إلى جانب وسائل الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى قدرات الاداء الفني القياسية.
محرك السيارة ايجل برو موديل 2022
زودت ايجل برو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.
الابعاد الهيكلية للسيارة ايجل برو موديل 2022
ترتكز ايجل برو موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2780 مم، بينما تاتي بنسبة طول كلي بلغت 4680 مم، وبعرض يبلغ 1845 مم، و 1715 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 170 مم للخلوص الارضي.
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التعليقات على سعر ومواصفات إيجل برو موديل 2022 .. صور
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