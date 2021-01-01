

سعر ومواصفات إيجل برو موديل 2022 .. صور سعر ومواصفات إيجل برو موديل 2022 .. صور

تنتمي النسخة ايجل برو موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز SUV، والتي تضم باقة من التجهيزات الداخلية وتشمل عناصر الحماية والامان، إلى جانب وسائل الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى قدرات الاداء الفني القياسية.



محرك السيارة ايجل برو موديل 2022



زودت ايجل برو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.



الابعاد الهيكلية للسيارة ايجل برو موديل 2022



ترتكز ايجل برو موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2780 مم، بينما تاتي بنسبة طول كلي بلغت 4680 مم، وبعرض يبلغ 1845 مم، و 1715 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 170 مم للخلوص الارضي.

وتضم السيارة مصابيح امامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، مع جنوط رياضية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، واقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات.تجهيزات السيارة ايجل برو موديل 2022تحتوي ايجل برو موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية، وفتجة سقف كهربائية، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الاداء.أسعار السيارة ايجل برو موديل 2022 داخل السوق المصريوتقدم السيارة ايجل برو موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة قدرها 380 الف جنيه.



