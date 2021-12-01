يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، الجمعة، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد تراجعها أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021
وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 سعر 781 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 670 جنيها للجرام، ما يعني أن الذهب في المتوسط عيار الـ21 يكون بين 781 جنيها و779 جنيها.
وأوضح عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة أن الاقتصاديات الحرة بدأت تعود إلى طبيعتها وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أن الصادرات تجاوزت 223 مليون دولار.
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