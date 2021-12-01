

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -12-2021 سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -12-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيهسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامي 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيعوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيهوكان البنك المركزى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.