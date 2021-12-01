

الرقابة توافق على استحواذ ام سي أي كابيتال على 26% من أسهم مستشفي كليوباترا الرقابة توافق على استحواذ ام سي أي كابيتال على 26% من أسهم مستشفي كليوباترا

آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر اعلان عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة ام سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م لشراء حصة غير حاكمة من أسهم راس مال شركة مجموعة مستشفي كليوباترا (CLHO)، وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية حتى عدد 419.348.983 سهم، والتي تمثل حتى 26.21% من الاسهم المصدرة وبسعر 5 جنيه للسهم.



وأوضحت الرقابة المالية فى بيان لها اليوم، أنه يأتي عرض ام سي أي كابيتال بشراء عدد 419 مليون سهم من أسهم شركة مستشفي كليوباترا، بنسبة26.21% بسعر نقدي 5 جنيه للسهم، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.



في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 30/09/2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 271,845,924 جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 179,194,810 جنيه خلال الفترة من 01/01/2020 إلى 30/09/2020.

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وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2021 إلى 30/09/2021، قدر بنحو 204,746,670 جنيه، نظير صافي ربح بلغ 139,548,662 جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.تعد المجموعة أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات رئيسية فى القاهرة الكبرى وهى مستشفي كليوباترا ومستشفي القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب.