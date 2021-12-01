آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر اعلان عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة ام سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م لشراء حصة غير حاكمة من أسهم راس مال شركة مجموعة مستشفي كليوباترا (CLHO)، وجميعها أسهم أسمية عادية نقدية حتى عدد 419.348.983 سهم، والتي تمثل حتى 26.21% من الاسهم المصدرة وبسعر 5 جنيه للسهم.
وأوضحت الرقابة المالية فى بيان لها اليوم، أنه يأتي عرض ام سي أي كابيتال بشراء عدد 419 مليون سهم من أسهم شركة مستشفي كليوباترا، بنسبة26.21% بسعر نقدي 5 جنيه للسهم، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.
في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 30/09/2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 271,845,924 جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 179,194,810 جنيه خلال الفترة من 01/01/2020 إلى 30/09/2020.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الرقابة توافق على استحواذ ام سي أي كابيتال على 26% من أسهم مستشفي كليوباترا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق