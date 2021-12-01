ترانسمار تعلن إطلاق خط شحن ملاحي جديد بين السعودية وجيبوتي

أعلنت شركة "ترانسمار" (التابعة لمجموعة IACC القابضة) عن خطتها التوسعية في خدمات الشحن الملاحية، وذلك من خلال ربط مينائي جدة وجيبوتي، وهي الوجهة الثالثة الجديدة للشركة خلال سنة 2021، حيث تعزز هذه الخطوة من مكانة الشركة باعتبارها أحد أهم خطوط الحاويات الإقليمية والتي تغطي جميع الموانئ الرئيسية للبحر الأحمر، بما يدعم الدور الإقليمي لمصر والمملكة العربية السعودية بصفتهما مصدرين أساسيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق البيان المرسل بتاريخ 8 ديسمبر.
وفي حديثه عن أهمية هذا المشروع، قال أحمد الأحول، المدير التجاري لشركة ترانسمار: "إطلاق خط شحن ملاحي جديد يأتي تدعيما لمهمة ترانسمار في ربط وتسهيل التجارة، وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة. كما يعد ربط ميناء جدة بميناء جيبوتي خطوة هامة في سبيل تعزيز صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات في المنطقة".
وتابع المدير التجاري حديثه قائلاً: "تلتزم شركة ترانسمار بتسهيل وتعزيز التجارة في المنطقة، بما ينتج عنه خلق سلسلة توريد تتميز بالمرونة وإمكانية الاعتماد عليها، ولديها قدرة على الاستمرارية. ولذلك فنحن نرى أن أهدافنا تتماشى مع رؤية مصر والمملكة العربية السعودية 2030، وتسعى شركة ترانسمار أن تكون جزءً من النمو الاقتصادي والتنمية في كلا البلدين، كما اعتدنا منذ أكثر من أربعة عقود".
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