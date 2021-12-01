

عضو بغرفة السياحة يطالب بسرعة إصدار ضوابط العمرة واتاحتها لأكبر عدد من المواطنين عضو بغرفة السياحة يطالب بسرعة إصدار ضوابط العمرة واتاحتها لأكبر عدد من المواطنين

ناشد عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار ضوابط العمرة واتاحتها لأكبر قدر ممكن من المواطنين هذا العام بعد فترة توقف جعلت الطلب متزايد من المصريين على تأدية مناسك العمرة.



وأشار عاطف عجلان في بيان اليوم، إلى أن هناك ترتيبات كثيرة تحتاجها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة وكذلك المعتمرين المصريين قبل السفر منها ضوابط الحصول على لقاح كورونا ونوعيته وكذلك أعداد البرامج السياحية للمعتمرين وحجوزات الطيران والإقامة في السعودية والتنسيق مع الوكلاء السعوديين وهذا يحتاج إلى وقت كافي لترتيبه ومع الإسراع بإصدار الضوابط سيكون هناك وقت لترتيب الموسم وتحقيق أعلى نسبة نجاح واستقرار به.



وأوضح عاطف عجلان أنه لا يخفي علي أحد تعلق المصريين جميعا بكل طبقاتهم ببيت الله الحرام ومسجد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومعاناتهم جميعا خلال العامين السابقين من جراء توقف موسم الحج والعمرة جراء جائحه كورونا.

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وأكد عاطف عجلان أن الحج والعمرة لدي جموع الشعب المصري ليسوا فقط شعائر دينية بل هي رحلة روحية يتخلص فيها مؤدي المناسك من الضغوط الحياتية وظروف الحياة ويتقرب بها إلى اللهونوه عاطف عجلان إلى أن رفع حظر الطيران من الجانب السعودي على مصر وفتح باب العمرة لهم وتفعيل مصر علي سيستم العمرة السعودي خلال هذا الأسبوع جاء نتيجة لجهود الدولة المصرية والسيطرة على جائحة كورونا خلال الفترة الماضية وحملة التطعيم القوية خلال الـ6 شهور الماضية.وأضاف عاطف عجلان أن ما يتبقى فقط حاليا هو اعتماد ضوابط العمرة من جانب وزارة السياحة المصرية والتي ينادي بها جموع الشعب المصري بسرعه اصدار هذه الضوابط واتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.وأكد عجلان أنه في الماضي كان عدد المعتمرين المصريين في العام هم 500 ألف معتمر منهم 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان واقترح بزيادة عدد المعتمرين عن الفترات الماضية نتيجة لتوقف الموسم لمدة عامين مما زاد من حالة التطلب والشغف لدى جموع المصريين على تأدية مناسك العمرة.