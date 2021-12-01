عضو بغرفة السياحة يطالب بسرعة إصدار ضوابط العمرة واتاحتها لأكبر عدد من المواطنين

ناشد عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار ضوابط العمرة واتاحتها لأكبر قدر ممكن من المواطنين هذا العام بعد فترة توقف جعلت الطلب متزايد من المصريين على تأدية مناسك العمرة.
وأشار عاطف عجلان في بيان اليوم، إلى أن هناك ترتيبات كثيرة تحتاجها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة وكذلك المعتمرين المصريين قبل السفر منها ضوابط الحصول على لقاح كورونا ونوعيته وكذلك أعداد البرامج السياحية للمعتمرين وحجوزات الطيران والإقامة في السعودية والتنسيق مع الوكلاء السعوديين وهذا يحتاج إلى وقت كافي لترتيبه ومع الإسراع بإصدار الضوابط سيكون هناك وقت لترتيب الموسم وتحقيق أعلى نسبة نجاح واستقرار به.
وأوضح عاطف عجلان أنه لا يخفي علي أحد تعلق المصريين جميعا بكل طبقاتهم ببيت الله الحرام ومسجد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومعاناتهم جميعا خلال العامين السابقين من جراء توقف موسم الحج والعمرة جراء جائحه كورونا.
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