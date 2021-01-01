صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية و تجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط الفرنسية، أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة ترهل الجلد فى الوجه والرقبه وظهور التجاعيد والتى قد تؤثرعلى شكل الإنسان، كما تؤثر على الحاله النفسيه له, يكون ذلك غالبا نتيجه التقدم فى السن خاصه انه مع تقدم السن يقل افراز ماده الكولاجين Collagen والايلاستين Elastin، ومن ضمن أسباب الترهل أيضا فقدان الوزن, والتدخين, وتناول المشروبات الكحولية والتعرض المباشر لأشعة الشمس بصفة مستمرة.
وقالت الخيوط التجميلية هي خيوط طبية تستخدم في مجال التجميل لتجديد شباب الوجه، وهي تعتبر إجراء غير جراحي بدلا من جراحة شد الوجه التقليدية، مع التقدم في السن، حيث تنتج أجسامنا تدريجياً كميات أقل وأقل من الكولاجين، مما يضعف الجلد، ويصبح غير قادر على دعم الأنسجة تحته بشكل كاف، مما يؤدي لترهل الجلد.
وأضافت تقوم الخيوط برفع أنسجة وتعمل على تحفيز الكولاجين من خلال إثارة استجابة الشفاء الطبيعية للجسم، ويساعد الكولاجين على دعم عوامل النمو التي تؤثر بشكل كبير على حالة بشرتنا، وتساعد على التئام الجروح، ويحافظ الكولاجين على بشرتنا قوية، ومرنة، ونضرة.
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التعليقات على الخيوط التجميلية تعيد الشباب للوجه بعد ترهله
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