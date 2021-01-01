رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم

آخر الأخبارأخبار السيارات › رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم

صورة الخبر: رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم
رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم

أعلن وكلاء شركة FAW الصينية عن نية الشركة طرح النموذج الجديد من سيارات Bestune T77 في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي مزود بانحناءات مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ومجهزة بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و20 إنشا، كما حصلت على منظومات إضاءة تعتمد على مصابيح LED متطورة.

وتتميز هذه المركبة بقمرة مميزة جدا من حيث التقنيات، إذ زودت بزوج من الشاشات اللمسية الحديثة التي تمتد من قبالة السائق حتى منتصف واجهة القيادة، وحصلت إحدى الشاشات على مساعد هالوغرام رقمي متطور يتفاعل مع الأوامر الصوتية للسائق، كما جهزت القمرة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة إضاءة داخلية تفاعلية مميزة.

وجهزت Bestune T77 الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها FAW بمحركات 1.5 ليتر بعزم 160 حصانا، ومحركات 1.2 ليتر اقتصادية بعزم 143 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager