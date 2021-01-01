أعلن وكلاء شركة FAW الصينية عن نية الشركة طرح النموذج الجديد من سيارات Bestune T77 في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي مزود بانحناءات مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ومجهزة بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و20 إنشا، كما حصلت على منظومات إضاءة تعتمد على مصابيح LED متطورة.
وتتميز هذه المركبة بقمرة مميزة جدا من حيث التقنيات، إذ زودت بزوج من الشاشات اللمسية الحديثة التي تمتد من قبالة السائق حتى منتصف واجهة القيادة، وحصلت إحدى الشاشات على مساعد هالوغرام رقمي متطور يتفاعل مع الأوامر الصوتية للسائق، كما جهزت القمرة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة إضاءة داخلية تفاعلية مميزة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رباعية دفع صينية متطورة تغزو أسواق روسيا والعالم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق