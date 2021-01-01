أعلنت "فيسبوك" أنها أدخلت ميزات جديدة على مساعدات Portal المنزلية الذكية لتصبح هذ الأجهزة أكثر عملية وسهولة في الاستخدام.
ومن بين أرز الميزات التي حصلت عليها مساعدات Portal مؤخرا هي ميزة التحكم عبر الأوامر الصوتية للتحكم بما يراه المستخدم عبر "فيسبوك"، إذ بات بإمكان المستخدم على سبل المثال أن يرسل للجهاز أمرا صوتيا يعرض عليه الأخير "القصص" والمنشورات والتعليقات التي تظهر ينشرها الأصدقاء عبر "فيسبوك".
كما بات بإمكان مستخدم Portal أن يصنع لقطات شاشة لصور أصدقائه أو المتصلين معه عبر مكالمات الفيديو وحفظ هذه الصور في جهازه، علما بأن "فيسبوك" كانت قد حرمت هذه الأجهزة من تلك الميزة لسنوات حفاظا على الخصوصية كما أشارت.
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التعليقات على "فيسبوك" تدعم أجهزة Portal بميزات جديدة
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