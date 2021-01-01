أعلنت Yandex الروسية خلال حدثها التقني الأخير عن نيتها إطلاق مساعد منزلي جديد بمواصفات مميزة.
وأشارت الشركة إلى أن المساعد الجديد سيأتي شبيها من حيث الشكل بمساعدها الذكي السابق لكن هيكله أنحف، كما ستختفي لوحة التحكم الدائرية من الواجهة العلوية وتستبدل بشاشة لمسية مضيئة يمكن من خلالها التحكم بالأصوات ومعرفة التواريخ والوقت.
وسيحصل هذا المساعد على مكبري صوت باستطاعة كلية تعادل 30 واطا، زودا بفلاتر خاصة تمنح الأصوات صفاء ممتازا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
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التعليقات على Yandex تعلن عن جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية
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