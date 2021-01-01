Yandex تعلن عن جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية

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صورة الخبر: Yandex تعلن عن جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية
Yandex تعلن عن جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية

أعلنت Yandex الروسية خلال حدثها التقني الأخير عن نيتها إطلاق مساعد منزلي جديد بمواصفات مميزة.

وأشارت الشركة إلى أن المساعد الجديد سيأتي شبيها من حيث الشكل بمساعدها الذكي السابق لكن هيكله أنحف، كما ستختفي لوحة التحكم الدائرية من الواجهة العلوية وتستبدل بشاشة لمسية مضيئة يمكن من خلالها التحكم بالأصوات ومعرفة التواريخ والوقت.

وسيحصل هذا المساعد على مكبري صوت باستطاعة كلية تعادل 30 واطا، زودا بفلاتر خاصة تمنح الأصوات صفاء ممتازا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

كما يمكن لمستخدم هذا الجهاز التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية، واستخدامه لمعرفة آخر الأخبار المطروحة عبر الإنترنت، أو التعرف على حالة الطقس ووضع الازدحامات المرورية على الطرقات، فضلا عن إمكانية استخدامه لاستقبال وإجراء المكالمات الصوتية بعد إقرانه بالهاتف الذكي.

كما جهّز هذا المساعد بتقنيات Zigbee التي تسمح له بالتفاعل مع الأدوات الذكية الأخرى المحيطة به، ودعم بأحدث التقنيات للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

صورة الخبر: Yandex تعلن عن جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية

المصدر: روسيا اليوم

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