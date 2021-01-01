تزويد مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس بصاروخ فرط الصوتي

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تزويد مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس بصاروخ فرط الصوتي

ستزوّد مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس قريبا بأسلحة فرط الصوتية.

وسيتم تزويدها بصاروخ جديد فرط الصوتي قد أنتجه قطاع الصناعات الدفاعية الروسي، ويعتبر الصاروخ جاهزا تماما للاستخدام، بما في ذلك في مقاتلة "سو – 57" للجيل الخامس.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة لجنة الصناعة العسكرية الروسية، أندريه يلتشانينوف.

وقال إن الجيش الروسي سيتسلم بحلول عام 2027 مقاتلات "سو- 57" المحدثة التي سيتم تزويدها بمحرك حديث من طراز "إزديلي – 30" تم تصنيعه خصيصا لـ"سو-57".

فيما يتعلق بأسلحة الطائرة المقصود بالأمر هو صاروخ "ليتشينكا – إم دي" الذي قد تحدثت عنه وسائل الإعلام والذي سيحلق بسرعة تفوق بمقدار 5 أضعاف سرعة الصوت.

وسيتم وضع الصاروخ داخل جسم الطائرة لصغر أبعاده. وستحصل "سو- 57" كذلك على أسلحة أخرى قد حصلت عليها طائرات "ميغ – 29"، "سو-30 إس إم"، "سو- 34".

المصدر: روسيا اليوم

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