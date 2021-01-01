تحدث الخبير، بوراك إيج بكديل، في النسخة الأمريكية لموقع "ديفينس نيوز" عن إمكانية أن تجمع طائرة الشبح التركية المستقبلية "تي إف - إكس" مزيجا من التكنولوجيا الأمريكية والروسية.
وكان إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية قد أعلن في 4 ديسمبر أن برنامج المقاتلة التركية الواعدة "تي إف - إكس" سيستخدم مبدئيا المحرك النفاث ثنائي الدائرة مع جهاز احتراق أفقي "إف – 110"، من إنتاج شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية للطيران.
ويجري العمل بالفعل على إنتاج المحرك النفاث التوربيني "إف - 118" التابع لشركة جنرال إلكتريك نفسها في تركيا بموجب ترخيص من شركة "Tusaş Engine Industries" الخاضعة للحكومة التركية .
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التعليقات على تركيا تختار محركا أمريكيا وتكنولوجيا روسية لمقاتلتها الواعدة "تي إف - إكس"
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