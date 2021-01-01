"نطحة خروف" تقتل راعيا هنديا في كبد الكويتية

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"نطحة خروف" تقتل راعيا هنديا في كبد الكويتية

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن راعيا هندي الجنسية لقي مصرعه إثر تلقيه نطحة من خروف في إحدى مزارع تربية الماشية في كبد حيث يعمل.

وقال كفيله إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه حيث جاءت الضربة في الرأس.

وتم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ.

المصدر: روسيا اليوم

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