في أكتوبر من هذا العام ، أعلن انستجرام عن توسيع القدرة على إضافة روابط في Stories إلى جميع الحسابات، وقد كانت الميزة متاحة سابقًا للحسابات التي تم التحقق منها والحسابات التي لها عدد محدد من المتابعين.
وكانت الميزة جزءًا من تخلي الشركة عن روابط التمرير لأعلى في "القصص" لصالح Link Stickers الجديدة، والآن، أعلنت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك أنه يمكن للمستخدمين الآن تخصيص نص ولون روابطك في القصص.
وكشفت الشركة عن التحديث في رد على تغريدة أعلنت عن توفر Link Stickers لجميع المستخدمين، وتتوفر ملصقات Link Sharing ضمن أداة الملصقات من شريط التنقل العلوي أثناء إنشاء قصص انستجرام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انستجرام يتيح للمستخدمين تخصيص لون وخط معين لنشر "اللينكات" على القصص
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق