انستجرام يتيح للمستخدمين تخصيص لون وخط معين لنشر "اللينكات" على القصص

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صورة الخبر: انستجرام يتيح للمستخدمين تخصيص لون وخط معين لنشر "اللينكات" على القصص
انستجرام يتيح للمستخدمين تخصيص لون وخط معين لنشر "اللينكات" على القصص

في أكتوبر من هذا العام ، أعلن انستجرام عن توسيع القدرة على إضافة روابط في Stories إلى جميع الحسابات، وقد كانت الميزة متاحة سابقًا للحسابات التي تم التحقق منها والحسابات التي لها عدد محدد من المتابعين.

وكانت الميزة جزءًا من تخلي الشركة عن روابط التمرير لأعلى في "القصص" لصالح Link Stickers الجديدة، والآن، أعلنت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك أنه يمكن للمستخدمين الآن تخصيص نص ولون روابطك في القصص.

وكشفت الشركة عن التحديث في رد على تغريدة أعلنت عن توفر Link Stickers لجميع المستخدمين، وتتوفر ملصقات Link Sharing ضمن أداة الملصقات من شريط التنقل العلوي أثناء إنشاء قصص انستجرام.

ولإضافة رابط في انستجرام Stories، سيحتاج المستخدمون إلى تحديد Link Sticker ، ولصق الرابط الذي يريدون مشاركته وفي نفس القسم يمكنهم تخصيص نص الروابط، ولتغيير لون Link Stickers ، يحتاج المستخدمون إلى وضعها على القصة والضغط عليها، واعتبارًا من الآن، لا يتوفر سوى خمسة خيارات ألوان متاحة لـ Link Stickers.

المصدر: بوابة دار المعارف

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