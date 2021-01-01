الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة لاستكشاف الفضاء

نجحت الصين في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن الأقمار الصناعية "شيجيان- 05 6" المحملة على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4 بي" دخلت المدار المخطط بالنجاح، موضحة أنها ستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.
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