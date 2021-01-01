كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يشهد اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على المحافظات:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اليوم.. طقس معتدل والقاهرة 23
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق