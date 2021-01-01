اليوم.. طقس معتدل والقاهرة 23

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اليوم.. طقس معتدل والقاهرة 23

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يشهد اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على المحافظات:

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14
شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

المصدر: بوابة دار المعارف

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