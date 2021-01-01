

اليوم.. طقس معتدل والقاهرة 23 اليوم.. طقس معتدل والقاهرة 23

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث يشهد اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على المحافظات:

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القاهرة 23 14الإسكندرية 22 14وادي النطرون 23 14طنطا 23 14شبين الكوم 23 14دمنهور 22 14بلطيم 22 13مطروح 21 13السلوم 20 09سيوة 19 10بورسعيد 21 12دمياط 21 12الزقازيق 23 14المنصورة 22 14الإسماعيلية 23 14السويس 23 14العريش 20 12رفح 20 13رأس سدر 24 14نخل 20 07نويبع 23 19طابا 21 12كاترين 18 08الطور 25 16شرم الشيخ 26 18الغردقة 26 16مرسى علم 24 15الفيوم 23 13بني سويف 23 11المنيا 23 10أسيوط 24 10سوهاج 24 10قنا 25 12الأقصر 26 12أسوان 27 13إدفو 28 13أبو سمبل 26 12الوادي الجديد 25 09شلاتين 28 15أبو رماد 29 15حلايب 27 15رأس حدربة 27 15