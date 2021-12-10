مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-12-2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة 10 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ونعرضها فيما يلي

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة
تونس X عمان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قطر X الإمارات – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X واتفورد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى X سامبدوريا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء


مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X أوجسبورج – الساعة التاسعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نانت X لانس – الساعة العاشرة مساء





مواعيد مباريات الدوري التركي
ألتاي X هاتاي سبور – الساعة السابعة مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي
الطائي X النصر – الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا على قناة الرياضية السعودية

الهلال X الفيحاء – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

المصدر: elbalad

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