مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-12-2021 والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة 10 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ونعرضها فيما يلي



مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

تونس X عمان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1



قطر X الإمارات – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

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