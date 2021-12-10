الأهلي يحدد تسعيرة رحيل كهربا ويرفض العروض المحلية



كهربا كهربا



أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حددت تسعيرة إعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي لأي فريق في الخليج.



وأضاف شبانة أن كهربا رفض عرضي الإسماعيلي والاتحاد السكندري والإصرار على البقاء جعل اللجنة تشترط تسعيرة إعارته بعد وجود عروض من أندية سعودية وإماراتية دخلت في مفاوضات مع اللاعب مؤخراً.



وأتم أن رغبة موسيماني في رحيل اللاعب للتخلص من صداع مشاركته والضغط الجماهيري جعل اللجنة توافق علي طلب المير الفني وحددت 2 مليون دولار للموافقة على أي عرض لضم كهربا.

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وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس.وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.