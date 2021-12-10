أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حددت تسعيرة إعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي لأي فريق في الخليج.
وأضاف شبانة أن كهربا رفض عرضي الإسماعيلي والاتحاد السكندري والإصرار على البقاء جعل اللجنة تشترط تسعيرة إعارته بعد وجود عروض من أندية سعودية وإماراتية دخلت في مفاوضات مع اللاعب مؤخراً.
وأتم أن رغبة موسيماني في رحيل اللاعب للتخلص من صداع مشاركته والضغط الجماهيري جعل اللجنة توافق علي طلب المير الفني وحددت 2 مليون دولار للموافقة على أي عرض لضم كهربا.
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التعليقات على الأهلي يحدد تسعيرة رحيل كهربا ويرفض العروض المحلية
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