أنا عاطل عن العمل.. جورج قرداحي يبحث عن وظيفة على الهواء.. شاهد

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صورة الخبر: جورج قرداحي
جورج قرداحي


عرض وزير الإعلام اللباني السابق، جورج قرداحي، اليوم الخميس، على قناة "آر تي" الروسية (روسيا اليوم) العمل ضمن طاقمها، وذلك خلال استضافته ببرنامج "نيوز ميكر".



وقال قرداحي خلال مداخلة مع برنامج "نيوزميكر" المُذاع على قناة "آر تي": "شوف أنا هلا عاطل عن العمل إذا عندكم شي عرض بـ الآر تي اتفضلوا أنا حاضر".



وأشار قرداحي إلى أن الإعلام مهنته وأنه قضى حياته كلها في الإعلام والكاميرا أصبحت لعبته.

وأعلن جورج قرداحي، الأسبوع الماضي استقالته من منصبه، وذلك عقب التوترات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات سابقة له عن الحرب في اليمن التي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقرداحي، الجمعة قال فيه: "رفضت الاستقالة في السابق لأقول إن لبنان لا يستحق هذه المعاملة، نحن اليوم أمام تطورات جديدة، الرئيس الفرنسي ماكرون ذاهب للسعودية، وسيفتح موضوع إعادة العلاقات مع لبنان مع سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".



وأضاف: “قررت التخلي عن موقعي الوزاري على أن أظل في خدمة وطني أينما كنت وأتمنى للحكومة التي أستقيل منها النجاح”.

المصدر: روسيا اليوم

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