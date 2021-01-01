طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.
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التعليقات على جرائم نصب واحتيال.. ترامب مطلوب للشهادة في تحقيق حول تهم موجهة لشركته
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