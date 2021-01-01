جرائم نصب واحتيال.. ترامب مطلوب للشهادة في تحقيق حول تهم موجهة لشركته

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ترامب



طلب كبير مسؤولي العدل في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته ضمن تحقيقات حول ارتكاب مجموعته العقارية جرائم احتيال محتملة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.

ويجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت مجموعة ترامب قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير.

رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق ترامب إلى الآن.

أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر عام 2020.

المصدر: elbalad

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