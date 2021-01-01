إيران تطالب بإجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

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الأسلحة الكيميائية


دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى إجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، قال تخت روانجي: "يجب مضاعفة الجهود بهدف الحد من معاناة الشعب السوري وتأثيرات الصراع بهذا البلد على السلام والأمن الإقليمي".

وأضاف: "الخطوات المتبعة ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام الكامل للسيادة ووحدة الأراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية والمتواجدة بشكل لا شرعي من أراضي هذا البلد إلى جانب مكافحة المجموعات الإرهابية".

وقال: "نجدد مرة أخرى دعمنا الكامل لتحقيق أهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عبر تنفيذه الكامل والمؤثر ودون تمييز، وندعو لتنفيذ المعاهدة بشكل شامل على مستوى العالم، وفي هذا السياق تعتقد إيران أنه يجب إرغام الكيان الإسرائيلي للانضمام لهذه المعاهدة فورا ودون شروط".

كما أكد تخت روانجي، موقف طهران القائم على تعزيز المعاهدة ونشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصورة مستقلة وحيادية ومهنية، داعيا إلى "إنهاء استخدام بعض البلدان لهذه المنظمة كأداة".

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية

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