إيران تطالب بإجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى إجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، قال تخت روانجي: "يجب مضاعفة الجهود بهدف الحد من معاناة الشعب السوري وتأثيرات الصراع بهذا البلد على السلام والأمن الإقليمي".
وأضاف: "الخطوات المتبعة ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام الكامل للسيادة ووحدة الأراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية والمتواجدة بشكل لا شرعي من أراضي هذا البلد إلى جانب مكافحة المجموعات الإرهابية".
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