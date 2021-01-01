الزمالك يحدد 21 ديسمبر لفتح باب الترشح للانتخابات

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صورة الخبر: نادي الزمالك
نادي الزمالك


أعلن نادي الزمالك قرارات مجلس الإداره الذي عقد بعد ظهر اليوم، الخميس، ويأتي في مقدمتها، الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 21 ديسمبر لمدة سبعة أيام من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساء.
وأكد نادي الزمالك أن المجلس وافق على ضوابط العمليه الانتخابية ومنها عدم الدعاية داخل النادي مع السماح لأى مرشح بالحصول على كشوفات كاملة بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي بهدف الحفاظ على استقرار النادي.


كما وافق المجلس على التصور الذي قدمه اسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق حول الجهاز المعاون للفريق الأول وكذلك التصور الذي قدمه حماده أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين كما وافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس عن ألعاب اليد والسله والطائرة.

المصدر: youm7

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