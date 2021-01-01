هل طنين الأذن علامة على نقص فيتامين ب12؟



طنين الأذن طنين الأذن



يشير طنين الأذن إلى سماع ضوضاء غير ناتجة عن أصوات قادمة من العالم الخارجي، يمكن أن يبدو مثل رنين أو أزيز أو صوت صفير، وعلى الرغم من أنها حالة شائعة، إلا أنها عادة لا تنتج عن أي شيء خطير، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون طنين الأذن أحد أعراض الإصابة بحالة صحية أخرى، حيث وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، فإن طنين الأذن قد يكون أحد أعراض نقص فيتامين ب12، حسبما أفاد تقرير موقع "إكسبريس".



فقر الدم الناجم عن نقص الفولات، والمعروف أيضًا باسم نقص فيتامين ب 12، هو حالة يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء لديك أقل من المعتاد، نتيجة لهذا النقص، ينتج جسمك خلايا دم كبيرة جدًا ولا تعمل بشكل صحيح.



نحن بحاجة إلى خلايا الدم الحمراء لتعمل بشكل صحيح لأن وظيفة هذه الخلايا هي حمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك، وهناك أعراض واضحة تدل على نقص فيتامين ب12، يعتبر طنين الأذن واحدًا منها، وإذا لم تكن متأكدًا من إصابتك بطنين الأذن، فانتقل إلى غرفة هادئة خالية من الضوضاء للتأكد من ذلك، وإذا لاحظت سماع رنين أو أزيز أو أي صوت لا يأتي من الخارج، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

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وهناك أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12 يجب البحث عنها، مثل:الشعور بالخمول ونقص في الطاقة على الرغم من عدم قيامك بأي شيء يجعلك تشعر بالتعب.الإغماءالصداعخفقان القلبالجلد الشاحبفقدان الشهيةفقدان الوزن غير المبررتشمل علاجات نقص فيتامين ب12، تغيير نظامك الغذائي وتناول فيتامين ب12 أو الأطعمة الغنية به مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك مثل السلمون، وقد تحتاج بعض الحالات لأخذ حقن حتى تتحسن الأعراض.