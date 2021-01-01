الكبد في خطر .. 6 علامات تستدعي زيارة الطبيب فورًا

الكبد في خطر
يعد الكبد من أعضاء الجسم الأساسية للإنسان فهو مسؤول عن تنقية الدم من السموم ومعالجة الأدوية التي تدخل الجسم وهضم الدهون وتخزين الجلوكوز وإنتاج البروتينات لتخثر الدم وغيرها الكثير من الأشياء الأخرى.
ومن هنا يجب الاعتناء بالكبد والمحافظة على صحته ومعرفة علامات إصابة الكبد بالأمراض المختلفة للتمكن من اكتشافها وعلاجها بشكل سريع.
ونكشف لكم فيما يلي عن أهم 6 علامات تنبهنا إلى أن الكبد في خطر وتستدعي زيارة الطبيب في أقرب وقت وذلك وفقا لما جاء في “ سكاي نيوز”.
زيادة الوزن
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن التي لا تنتج عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات، فقد ترغب في مناقشة وظائف الكبد غير السليمة مع طبيبك واجراء الفحوصات.
الحساسية
في حالات كثيرة تكون الحساسية ناتجة عن خلل في الكبد وعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم و يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية.
اصفرار العين
تحول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، يسميه العلم باليرقان وهو عرض لأمراض عديدة أشهرها الكبد المصاب في تراكم الكثير من البيليروبين في الجهاز الهضمي وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.
الإرهاق المزمن
تشبه متلازمة التعب المزمن مرضا شبيها بالإنفلونزا لفترات طويلة، حيث يعاني الشخص من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل قبل أن يتم تشخيصه بالإرهاق المزمن، والسبب في ذلك هو تسمم الكبد، الذي في حالته الطبيعية، يساهم إلى حد كبير في إمداد الجسم بالطاقة.
الألم
تكرار الألم في الجانب الأيمن من البطن قد يكون مؤشرا لأمراض الكبد لأنه يعني وجود انتفاخا أو ورما في الكبد الذي يفشل في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية مفيدة.
انتفاخ الكاحل
عندما تتجاهل مشاكل الكبد، يحاول هذا العضو إصلاح نفسه بتكوين نسيج ندبي، وكلما زاد عدد الأنسجة المتندبة زادت صعوبة عمل الكبد، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي لتراكم السوائل في الساقين ويكن هذا التورم غير مؤلم وقد يصيب كلا الساقين أو الفخذين وتأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحا في الجزء السفلي من الجسم.
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