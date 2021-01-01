6 علامات تحذيرية على الجلد تشير للإصابة بمرض السكري



مرض السكري مرض السكري



مرض السكري، الملقب بـ"القاتل الصامت"، هو حالة تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، ويعد السكري من النوع 2، هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، حيث يصيب ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي مرضى السكري.







الطريقة الوحيدة المؤكدة لتشخيص مرض السكري هي جعل طبيبك يقوم بفحص سكر الدم أثناء الصيام.

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ويمكن أن تشير الأعراض الـ 5 التالية أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.البقع الداكنة على الجلدإن مراقبة أي تغييرات تطرأ على البشرة أمر يجب أن نتعود عليه جميعًا، خاصةً فيما يتعلق بسرطان الجلد، ولكن هناك أيضًا سبب آخر يجعلنا نراقب بشرتنا عن كثب.تعتبر البقع الداكنة على الجلد والتي تظهر غالبًا على الرقبة أو تحت الإبط أو حتى في منطقة الفخذ ، علامة تحذير مبكر شائعة على أن الشخص مقاوم للهرمون الذي ينظم الجلوكوز في الدم ، وهو "مقدمة لـ مرض السكري.قشعريرة ، والتهاب ، وخز ، وخدر شائك في أصابع اليدين والقدمينتعد تلك الأعراض مرتبطة بمرض السكري من النوع 2، ويحدث هذا الانزعاج عندما يتسبب الجلوكوز المفرط في الجسم في اعتلال الأعصاب (أو تلف الأعصاب)، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إضعاف وإتلاف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم ، ولكن بالنسبة لمرضى السكر ، فإن الأعصاب الموجودة في القدمين والساقين هي الأكثر عرضة للإصابة.زيادة وتيرة التبول وإلحاحهتؤدي هذه الحالة إلى اشتباه الطبيب في الإصابة بمرض السكري، في كثير من الأحيان ، يكون التبول المتكرر بمثابة مكالمة إيقاظ تشير إلى وجود حالة صحية أساسية لديك .الجوع غير المبرروهو يأتي على شكل موجات ليحاكي انخفاض مستويات السكر في الدم وانخفاضه الذي يعاني منها عادة الشخص المصاب بداء السكري من النوع 2، وتحدث الشهية النهمة عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل خطير ، مما يتسبب في مطالبة الجسم بالجلوكوز ليعمل في كثير من الأحيان ، تأتي آلام الجوع في أوقات غير متوقعة ، حتى في منتصف.تثبيط المناعة وإحساس عام بعدم الراحة والإرهاق الشديد.هذا الانزعاج العام من جميع الأعراض الأخرى ، بالإضافة إلى آثار التصريف التي يسببها التخلص من الجلوكوز الزائد على الجسم ، سوف يمتص أي طاقة ويجعل الشخص يشعر باستمرار أنه بحاجة إلى مزيد من الراحةتقييد تدفق الدمغالبًا ما يعاني مرضى السكري من النوع 2 من تقييد تدفق الدم ، مما يؤدي إلى انخفاض الوقت اللازم لعلاج الندبات السطحية والكدمات والجروح والطفح الجلدي والالتهابات، بالنسبة لمرضى السكر من النوع 2 ، ينتج هذا المعدل البطيء للشفاء عن نقص تدفق الدم إلى الأطراف.