علامات سرطان الخصية.. اكتشافها بالفحص الذاتي في المنزل



علامات سرطان الخصية علامات سرطان الخصية



من المناسب أن يذهب المرء إلى الطبيب من وقت لآخر لمعرفة ما إذا كان كل شيء على ما يرام في الجسم ، ولاتخاذ التدابير الوقائية إذا لزم الأمر.



يمكن أن يحدث سرطان الخصية - المعروف أيضًا باسم سرطان الخصيتين الموجود في كيس الصفن - في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا ، كما يقول الدكتور تانايا ، المعروف أيضًا باسم دكتور كوتروس



ذكرت أن الأعراض تشمل:

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1. ألم أو انتفاخ في الخصيتين.2. نتوء في الخصيتين.3. ألم في أسفل البطن أو آلام الظهر.4. زيادة حجم الثدي عند الرجال.كيف تقوم بفحص ذاتي؟تقول الدكتورة تنايا أنه من أجل التحقق من صحتك ، قم بإجراء فحص ذاتي ،مثالي بعد الاستحمام بحيث يكون كيس الصفن أو الكيس الكروي مسترخيًا.- افعل ذلك مرة واحدة على الأقل كل شهر.المس وكيس الصفن من حيث الحجم والشكل والملمس. تحقق من وجود أي كتل أو نتوءات أو تورم أو ألم. إنه نادر إلى حد ما ويمكن علاجه. يمكن علاج سرطان الخصية بالتشخيص المبكر. ويذكر الطبيب أن خطر الوفاة من هذا السرطان ضئيل مع العلاج.إذا وجدت أي شيء غير طبيعي ، استشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.