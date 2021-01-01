رجيم سريع لحرق الدهون يخلصك من سمنة الشتاء



رجيم سريع لحرق الدهون رجيم سريع لحرق الدهون



زاد وزنك كثيرا في الشتاء، تحتاج لتناول المزيد من السعرات الحرارية، يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالي فهو يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون بنسبة اسرع إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



الأسبوع الأول



وجبة الإفطار:

2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.



وجبة الغداء:

صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.

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أو4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.وجبة العشاء:علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.أوعلبة تونة بدون زيت.الأسبوع الثانىوجبة الإفطار:2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن + طبق من السلاطة الخضراءأو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبزوجبة الغداء:صدر دجاجة مشويه + طبق سلطة بدون طماطم أو جزرأو شريحة لحم مشوي، و2 قطعة خضروات، و2 ثمرة فاكهة.أو ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.وجبة العشاء:علبة زبادي .أوطبق سلطة خضار بدون طماطم وجزر مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر.الأسبوع الثالثالأفطار:1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى الغذاءالغداءطبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراءطبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.العشاء3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سنأوقطعة جبن قريش + ربع رغيف بلدىأو بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضر