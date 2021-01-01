لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان



الفتوش بالباذنجان الفتوش بالباذنجان



الفتوش من أشهر وأشهى الاكلات في لبنان، فلا تخلو السفرة اللبنانية من وجود الفتوش، كما يمكن إضافة الكثير من الخضروات المفيدة والصحية إليها، وتقديمها للاطفال بطرق مميزة.



وإليك طريقة تحضير الفتوش بالباذنجان بالخطوات



مقادير الفتوش بالباذنجان

• 2 خس بلدي

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