لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان

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الفتوش بالباذنجان


الفتوش من أشهر وأشهى الاكلات في لبنان، فلا تخلو السفرة اللبنانية من وجود الفتوش، كما يمكن إضافة الكثير من الخضروات المفيدة والصحية إليها، وتقديمها للاطفال بطرق مميزة.

وإليك طريقة تحضير الفتوش بالباذنجان بالخطوات

مقادير الفتوش بالباذنجان
• 2 خس بلدي

• فجل احمر مكعبات

• طماطم مكعبات كبيرة

• خيار مكعبات كبيرة

• حزمة نعناع طازج
• نعناع طازج

• سماق

• ملح

• فلفل اسود

• زيت زيتون

• فلفل رومي مكعبات

• بصل احمر مكعبات

• 2 باذنجان محمر مكعبات

• عيش شامي محمص مكعبات

• دبس الرمان

• شريحة جبنة حلوم سميكة

• عصير ليمون

طريقة تحضير الفتوش بالباذنجان
* يخلط زيت الزيتون مع دبس الرمان وملح وفلفل وسماق ونعناع مجفف وعصير ليمون

* تضاف قطع الطماطم والخيار والبصل والفلفل الباذنجان والخس

* يقطع الخس ويوضع في طبق التقديم

* وعليهم العيش المحمص وشرائح الجبنة وأوراق النعناع

* يقلب الخليط ويقدم مع رشة سماق على الوجه

المصدر: elbalad

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