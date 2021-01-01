من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور



تزين المنزل في رأس السنة تزين المنزل في رأس السنة





في ظل انتشار فيروس كورونا، وانتشار المتحور الجديد حول العالم يميل الكثير من الأشخاص إلى الأحتفال برأس السنة في المنزل مع الأهل والأقارب بطريقة بسيطة ومبهجة.



وتفضل الكثير من السيدات أختيار ديكور مختلف ومميز للمنزل، وشراء بعض الأشياء الجديدة التي تضيف لمسات مميزة للأحتقال.

كما يميل البعض إلى تزين سفرة ليلة رأس السنة بألوان الذهبي والأخضر والأحمر، سواء في الأطباق أو الملاعق أو مناشف السفرة الصغيرة، وتنسيقها على شكل شجرة الكريسماس بمكونات أقتصاديه وبسيطة.كما يمكنك الأستغناء عن شجرة الكريسماس باهظة الثمن، وتنسيق شجرة بسيطة بألوان زاهية ومميزة من البالون باللون الأحمر والأخضر والذهبي بتكلفة بسيطة.أضف لمسة شخصية إلى شجرة الكريسماس الخاصة بك من خلال الذهاب للزينة المصنوعة يدويًا والزخارف الشخصية، هذا شيء يمكن لطفلك أن يكون جزءًا منه كنشاط حرفي ممتع في رأس السنة.واختبار فروع النور الملونة يعد من أبرز أشكال الديكور الغير مكلفة، والتي تضيف مظهر جمالي مختلف في احتفال رأس السنة.صمم جدار "ذكريات العام" في منزلك والتزم بصور نزهاتك ورحلاتك ولحظاتك الممتعة التي وثقتها على مدار العام، بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على قضاء العطلة في ذكريات العام ومشاركة شعور الامتنان مع أحبائك.لا يكتمل احتفال رأس السنة بدون هدايا اللذيذة، مثل الكعك والبسكوت بأشكال رجل الثلج واشرك أطفالك في تزيينها بالثلج الأحمر والأخضر والأبيض والرشاشات.كما يمكنك أيضًا صنع كرات الشوكولاتة وتغطيتها بجوز الهند المبشور لجعلها تبدو مثل كرات الثلج، وضعها على طبق ورقي أحمر واستخدمها كقطعة مركزية لحفل عشاء عيد الميلاد.







