هل مريض السرطان مطالب بقضاء ما أفطره فى رمضان أم يخرج كفارة ؟..فيديو



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

هل على مريض السرطان قضاء ما أفطره فى رمضان ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إذا كنتى أفطرتي بسبب المرض فالأمر يكون حسب الحالة، فلو إستطاعي أن تقضي ما عليكي فأقضي بشرط ألا يكون هذا يضر بكِ أما لو أمركِ الطبيب بعدم الصوم فعليكي ان تسمعي كلام الطبيب فاكتفى بالفدية ولا شئ عليكي، فالقضاء إنما يكون عند القدرة عليه.

قد يعجبك أيضا...

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.وأجاب وسام، قائلًا: نعم يجوز لها الإفطار إذا كان مرضها هذا يمنعها من الصيام أو يجعل الصيام شاقً عليها أو تحتاج لدواء وسط اليوم للعلاج من هذا المرض، فيجوز لها الفطر فى هذه الحالة.وأشار الى أنه إذا كان هذا المرض عارضأً أى يرجى زواله وانها ستشفى منه فى القريب فعليها القضاء بعد رمضان وبعد تمام الشفاء تقضي تلك الايام، اما إذا كان لا نعلم متى يتم الشفاء منه ففى هذه الحالة تفطر وتخرج عن كل يوم فدية بإطعام مسكين واحد.وتابع: وحدد الفقهاء الفدية بأنها مد من طعام أي حوالي 510 جرام من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز أو القمح.الإفتاء تجيز إفطار الأطباء والممرضين المتعاملين مع حالات كورونا في رمضان يواصل الناس تساؤلهم حول صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأمر بثلاث حالات، قالت خلالهم بالنسبة لصيام رمضان القادم:1) من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة.2) فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.3) أما الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس "كورونا" يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة ومن أفطر عليه القضاء بعد تمام شفائه بإذن الله.https://web.facebook.com/watch/?v=231833359029677