حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك.فيديو

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك؟



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلاً: إذا لم يفوضها الزوج فى تطليق نفسها بمعنى “العصمة ليست في يدها” فهذا الكلام لا يترتب عليه تحريم.



وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب في بيان تحريم الزوجة نفسها: فالزواج يكون كما هو ومستمر وحلال ولا يوجد مشكلة.

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وأشار أمين الفتوى إلى أنه يستحسن أن تكفر عن هذا الذي قالته بإطعام 10 مساكين.