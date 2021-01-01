رمضان عبدالرازق: الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات المجتمع.. فيديو



الشيخ رمضان عبدالرازق الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي إنه نادى بتحرير مصطلح المعاق، مضيفًا: "ما ينفعش أقول المعاقين فوجدت أن الدولة حريصة على ذلك واتحذفت بالفعل كلمة المعاقين".







وأوضح عبدالرازق خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي": قال تعالى "قد يعلم الله المعوقين منكم " مضيًفا أن المعوق الحقيقي الذي عنده عين يعصي بها الله، وأن أصحاب الهمم هم أصحاب اختبار وابتلاء مشيرًا إلى أن أكبر مؤسسة في الدولة وهي الرئاسة لفتت نظري في كلمة قادرون باختلاف مشيرا إلى أن الكلمة فيها همة عالية وعظمة وفيها الأمل والعمل.

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وتابع: مؤسسة الرئاسة رغم كل الانشغالات وفي وسط كل ذلك تهتم بهذه الفئة ورسالة شديدة الوضوح أنه الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات المجتمع.رسالة شديدة الوضوح أنه الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات المجتمع.وأضاف رمضان عبد الرازق، في لقائه على فضائية "الحياة"، أنه يستحب أن ينتظر المشيعين للجنازة الانتظار قليلا أمام القبر ، ولا يشترط الكل وإنما بالأخص أهل الميت.وأشار إلى أن الإنسان وهو في سكرات الموت يستحب تلقينه الشهادتين، ولا يجوز لمن يقوم بعملية التلقين أن يفزعه ويشد عليه في عملية التلقين.وأوضح، أن الإنسان وهو في سكرات الموت يرى مالا يراه غيره، وهذا أحد معاني كلمة سكرات ، مستشهدا بقوله تعالى ( فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) فلما دخل في السكرات أغلق الله عليه العودة إلى الدنيا.وذكر أن سكرة الموت هي الشعور بالغفلة، منوها أن الإنسان وهو في سكرات الموت لا يدخل عليه إلا الأحباب ولا يدخل عليه عدو أو شخص كان يكرهه في الدنيا، حتى لا يفزع عندما يراه.وشرح العالم الأزهري، عملية تلقين الميت، بأن يتم ترديد الشهادتين أمام الميت بشكل هادئ حتى يسمعه الميت ويردد معه فتكون له حسن خاتمة، ولا يشترط ترديد الميت للشهادتين بلسانه.