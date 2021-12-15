التعليم العالي تعلن عن المنح المقدمة من الحكومة الروسية

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أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا مقدمة للحصول على الماجستير والدكتوراه من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية



واوضحت ان شروط التقديم للمنحة :



- أن يكون المرشح مصرى الجنسية

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- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .- الا يتجاوز السن عن عمر 33 عاما من تاريخ بدء الاعلانtxtجامعات تكنولوجية جديدة وأخرى دولية على أرض العاصمة الإدارية.. عبد الغفار يستعرض إنجازات الوزارة أمام الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العاليtxtاختيار 60 باحثا مصريا لتنمية مهاراتهم الأكاديمية الإلكترونية دوليًاوأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.- خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى .- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى.وأوضحت إنه يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الأربعاء الموافق 15/12/2021 الساعة الثانيه والنصف عصراً، على ان تتحمل البعثات فيما لاتتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب الروسى طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الادارة المركزية للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات.