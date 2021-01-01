التعليم لـ المدارس: تأكدوا من استقرار الانترنت وتسليم التابلت قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع المدارس الثانوية ، بشأن استعدادات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس الثانوية الالتزام بالتعليمات الاتية :

- التنبيه على جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية لتسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد غايته الخميس 16 ديسمبر 2021من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات



- في حالة وجود أخطاء في البيانات تقوم المدرسة بأجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للتلميذ

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- التأكد من انتهاء استلام الطلاب لاجهزة التابلت وشريحة التابلت- التأكد من استقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية- التأكد من توفر خدمة الانترنت في المادرس الخاصة (المرحلة الثانوية)- التكرم بموافاة وزارة التربية والتعليم بتقرير معتمد من مدير المديرية التعليمية بالموقف العام للمدارس الثانوية بكل مديريةيذكر أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل ، خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.قال وزير التربية والتعليم : يستطيع الآن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الوصول إلى مصادر التعلم المتعددة في مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية من خلال بنك المعرفة المصري.وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لطلاب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اكتشاف مصادر “نجوى ليمتد التفاعلية” على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري:https://lms.ekb.egوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب المدارس في مصر محظوظين بمصادر التعلم التي وفرتها الوزارة لجميع الطلاب بشكل مجاني ، لتكون بديلا مجانيا ومضمونا عن الدروس الخصوصية.وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن هناك عددا من المنصات التعليمية التي توفر للطلاب مصادر تعلم إضافية إلى جانب كتاب المدرسة التقليدي ، وهو الأمر الذي لم يحظ به طلاب المدارس في العهود الماضية.