أول رد من التعليم على واقعة مدرس يجمع طلابه في قاعة أفراح بالإسكندرية

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية
مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية بيانًا حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لمعلم يعمل بأحد مراكز الدروس الخصوصية وتضمن الفيديو المعلم يجمع طلابه في حفل بإحدى القاعات.

ونوهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أنه لا ينتمي للمعلمين الذين يعملون بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق قواعد البيانات الخاصة بالعاملين بتعليم الإسكندرية ، وتم تحديد صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) التي يقوم بنشر مواعيد عمله من خلالها وكذلك الأماكن التي يعمل بها ، وأن أحداث الفيديو كانت في حفل بإحدى القاعات خارج نطاق الإسكندرية .

ويؤكد تعليم الإسكندرية أنه تم غلق وتشميع العديد من السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع الحي الذي يقع السنتر في دائرته لتنفيذ الغلق للمركز بشكل فوري .

المصدر: elbalad

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