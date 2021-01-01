موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي



موسيماني موسيماني

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يعاني من الضغوطات والإجهاد بسبب تواجده على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.







وقال موسيماني خلال حوار مع إذاعة “capetalk” الجنوب إفريقية: "التدريب مهمة صعبة، إنها مثل إعطاء شخص ما المال للاستثمار وتقول كل أسبوع يجب أن يكون لديك ربح، والجميع يرى نتائجك كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام، تخيل أنك تدير شركة وكل ثلاثة أيام يعرف الجمهور ما إذا كنت قد أبليت بلاءً حسنا أم لا".

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وتابع موسيماني: "نحن كمدربين نعمل بجد من أجل المال، أبلغ من العمر 57 عاما، لذلك يجب أن أكون حذرا وأخطط لما بعد اعتزال التدريب".وأضاف: "كنت أدخر الأموال منذ أن كنت أعمل في جنوب إفريقيا، أيضا في مصر أعتقد أنني قمت بعمل جيد إلى حد ما ولدي بعض الاستثمارات التي قمت بها، مثل بعض العقارات التي حصلت عليها، حتى اتمكن من الاعتناء بعائلتي بعد انتهاء مسيرتي التدريبية".وعن إنجازاته مع الأهلي، أضاف موسيماني: "بصراحة، لو كنت في جنوب إفريقيا لما فزت بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، لقد استغرق الأمر 30 عاما حتى يفوز فريق جنوب أفريقي بدوري الأبطال، لكننا استغرقنا مع الأهلي ثمانية أشهر للفوز بها مرتين".واصل: "هنا عليك أن تفوز بأي ثمن، ليس لدي عذر للخسارة، الهزيمة مع الأهلي بمثابة جنازة".واستطرد: "إذا خسرت ثلاث أو أربع مباريات متتالية هنا، فقد تحزم حقائبك أيضا، في جنوب إفريقيا يمكن أن يمنحوك فرصة لتصحيح الأخطاء، لكن في مصر لا".وأشار: "أستطيع أن أقول إنني أعاني من الإجهاد، ولكن هذا أمر طبيعي، وإلا فلن أدرب الأهلي أبدا أو لن أدرب ماميلودي صن داونز أيضا".وأكمل: “أسلوب حياتي في مصر صعب بعض الشيء، لأن الأهلي يشجعه 70 مليون شخص، وبالتالي أنت في دائرة الضوء مهما فعلت.. أنت في دوامة هنا!”.وعن إمكانية تواجد المدربين الأفارقة في قارة أوروبا، أكد موسيماني: "أوروبا ليست جاهزة لهذا الأمر، ليس بسبب إمكانيات المدربين الأفارقة، ولكن الأمر يتعلق بالثقة".الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي:في سياق آخر استأنف الأهلي تدريباته الاثنين الماضي، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، 22 ديسمبر الجاري موعدا لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.وتستضيف قطر بطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي.