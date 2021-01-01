

تسريب مواصفات الهاتف iQOO Neo 5s تسريب مواصفات الهاتف iQOO Neo 5s

ظهرت الآن بعض التسريبات، التي تشير إلى أن شركة فيفو، تستعد للإعلان عن 4 هواتف ذكية، بما في ذلك هاتف iQOO Neo 5s، الذي تم تسريب مواصفاته بالكامل، حيث سيضم معالج Snapdragon 888، وما يصل إلى 512 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 66 واط، وشاشة بمعدل تحديث عال، ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها، خلال هذا المقال.



سيتوفر هذا الهاتف القادم من فيفو، مع شاشة AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الهاتف iQOO Neo 5s، سيتوفر كذلك مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف iQOO Neo 5s، سيكون من فئة Snapdragon 888، والذاكرة الداخلية، ستأتي بسعة 256 أو 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، بسعة 8 أو 12 جيجا رام، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيعمل بنظام Android 11، وحتى الآن لم يتم تحديد واجهة المستخدم، ولكن دعونا نرى، هل سيصل هذا الهاتف بواجهة FuntouchOS، أم ستتمكن Vivo أخيرا، من جلب واجهة المستخدم الجديدة OriginOS.

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لم يتم تحديد سعة البطارية، ولكن نتوقع أن تكون هي نفسها الموجودة، في هاتف iQOO Neo5 العادي، والتي تأتي بسعة 4400 ملي أمبير، كما أن بطارية الهاتف Neo 5s، ستدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف القادم سيتميز، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، وسيتميز أيضا، بمكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.وهذا كان أبرز ما ورد في تسريب اليوم، بخصوص الهاتف iQOO Neo 5s، وبما أن التسريبات، أشارت إلى أن الهاتف، سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل، فنتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، مطلع شهر يناير المقبل.