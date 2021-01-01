

هاتف ذكي جديد من سامسونج منخفض التكلفة بسعر 1600 جنيه هاتف ذكي جديد من سامسونج منخفض التكلفة بسعر 1600 جنيه

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الجديد Galaxy A03 Core، للبيع في السوق الهندى والذي ينطلق بمواصفات جيدة مقابل سعر معقول للمبتدئين.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يعمل هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy A03 Core، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A، وكما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 إصدار Go.



سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، على شاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي.

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ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، إعدادات كاميرا احادية تضم مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب رقمي يصل إلى 4x وفتحة عدسة f / 2.0، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي.ويوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، خيارات متعددة بما في ذلك GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، كما يدعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi مع نطاق 2.4 جيجاهرتز وشبكة 4G LTE.ويستمد هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، قوته من بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.ويباع هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، في خيار بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع 32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويتوفر هاتف Galaxy A03 Core، في السوق الهندى في 3 خيارات ألوان هي: الأسود والأزرق والأحمر، مقابل سعر 106 دولار (أي ما يعادل 1600 جنيه مصري).