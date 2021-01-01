

لماذا قررت جوجل وقف دعم مساعدها الصوتي لأجهزة أبل الجوالة؟ لماذا قررت جوجل وقف دعم مساعدها الصوتي لأجهزة أبل الجوالة؟

أعلنت شركة جوجل، أن سماعات الرأس المزودة بمساعدها الصوتي Google Assistant لم تعد تعمل مع أجهزة شركة أبل Apple المحمولة.



وبحسب ما ذكره موقع "techbook"، أزالت شركة جوجل دعم مساعدها الصوتي Google Assistant، من سماعات الرأس المتوافقة مع أجهزة أبل، مما يعني أن مستخدمي آيفون وآيباد، لن يمكنهم بعد الآن من إصدار الأوامر الصوتية للمساعد الرقمي عند النقر على الزر أو سطح المستشعر المخصص له.



مساعد جوجل لم يعد متاحا على سماعات أبل

أوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن المستخدمين الذين يرغبون في استعمال مساعدها الصوتي مع سماعة الرأس، سيتعين عليهم استخدام الهواتف العاملة بنظام التشغيل لماذا قررت جوجل وقف دعم

مساعدها الصوتي لأجهزة أبل الجوالة.

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ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ بدءا من 7 ديسمبر الجاري، ولم تذكر جوجل سبب اتخاذها لهذا القرار حتى الآن، وأوضحت أن الوظائف الأخرى التي لا تتطلب المساعد ستظل متاحة من خلال سماعات الرأس، ويتضمن هذا استخدام مساعد صوت أبل الصوتي سيري Siri.جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدها الصوتيوكانت شركة جوجل قامت بطرح ميزة مساعد جديدة في شهر أغسطس من العام الماضي، تسمى Family Bell، والتي تحاكي ما سيختبره الأطفال في المدرسة، الميزة متاحة باللغة الإنجليزية لجميع مستخدمي “مساعد جوجل” في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والهند.وتعمل ميزة Family Bell، على إطلاق تذكيرات تشبه "الجرس" على مدار اليوم لأنشطة مثل الفصول الدراسية عبر الإنترنت، والاستراحات، والمزيد، وكانت الميزة المتوفرة سابقا على مساعد جوجل على الأجهزة المنزلية، وهي متاحة الآن لأجهزة الهاتف المحمولة.ولتفعيل ميزة Family Bell على هاتفك، اذهب إلى إعدادات المساعد الصوتي على جهازك> ثم انقر على خيار Family Bell الجديد> ومن الصفحة التالية، قم بتهيئة جرس العائلة المخصص أو اختر أحد الاقتراحات الجديدة، وبمجرد الانتهاء سيصدر مساعد جوجل صوت جرس المدرسة في الأوقات المحددة لتذكيرك بأداء مهامك.