أطلقت شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، مجموعة جديدة من الميزات لإصدارا تطبيق التراسل الملائم للأطفال ماسنجر كيدز Messenger Kids، من بينها الخاصية الأكثر شيوعا على الهواتف الذكية "الوضع الليلي" أو الدارك موود.
وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كانت شركة فيسبوك قد طرحت الوضع الداكن إلى تطبيق ماسنجر الرئيسي في بداية عام 2019، واليوم، أضافت دعم الدارك مود إلى إصدار التطبيق المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما.
ماسنجر كيدز يحصل على مجموعة ميزات جديدة
وقالت فيسبوك عبر مدونتها: إن ميزة الوضع الليلي سيتم طرحها أولا لتطبيق ماسنجر كيدز على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، وستصل لاحقا إلى أجهزة أندرويد.
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التعليقات على فيسبوك تضيف مجموعة ميزات جديدة لتطبيق الأطفال Messenger Kids
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