

فيسبوك تضيف مجموعة ميزات جديدة لتطبيق الأطفال Messenger Kids فيسبوك تضيف مجموعة ميزات جديدة لتطبيق الأطفال Messenger Kids

أطلقت شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، مجموعة جديدة من الميزات لإصدارا تطبيق التراسل الملائم للأطفال ماسنجر كيدز Messenger Kids، من بينها الخاصية الأكثر شيوعا على الهواتف الذكية "الوضع الليلي" أو الدارك موود.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كانت شركة فيسبوك قد طرحت الوضع الداكن إلى تطبيق ماسنجر الرئيسي في بداية عام 2019، واليوم، أضافت دعم الدارك مود إلى إصدار التطبيق المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما.



ماسنجر كيدز يحصل على مجموعة ميزات جديدة

وقالت فيسبوك عبر مدونتها: إن ميزة الوضع الليلي سيتم طرحها أولا لتطبيق ماسنجر كيدز على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، وستصل لاحقا إلى أجهزة أندرويد.

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وفي الوقت نفسه، أضافت شركة فيسبوك ميزة "المؤثرات الصوتية" لرسائل الصوت على "ماسنجر كيدز"، وكإضافة ممتعة، تسمح ميزة الرسائل الصوتية للأطفال بأن تبدو ملاحظاتهم الصوتية مثل روبوت، أو شبح، أو غوريلا، أو فأر، أو كما لو كانوا يتحدثون في صدف.وسوف تظهر الخيارات الصوتية الخمسة بعد تسجيل الرسالةال صوتية، مما يتيح للأطفال تعديلها والحصول على الصوت المفضل لهم قبل إرسالها.وإلى جانب هاتين الميزتين الجديدتين، يقوم تطبيق Messenger Kids أيضًا بتعديل ميزة الألعاب الخاصة به للسماح للأطفال ببدء ألعاب مدمجة ثنائية اللاعبين من داخل الدردشة باستخدام رمز وحدة التحكم البرتقالي، وكانت هذه الميزة مخفية في السابق داخل علامة تبويب استكشاف منفصلة.