

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y55s 5G مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y55s 5G

بعد أيام قليلة من الإعلان، عن الهاتف Vivo Y74S، قامت الآن شركة فيفو، بالكشف رسميا، عن هاتف آخر أقل في المواصفات، يدعى Vivo Y55s 5G، ويأتي مع معالج Dimensity 700 5G، بدلا من Dimensity 810 5G، بالإضافة إلى شاشة أقل، وذاكرة تخزين أقل، ولكن البطارية أكبر، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y55s 5G.



مواصفات هاتف فيفو Y55s 5G

تم تصميم هذا الهاتف حول، شاشة IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 60 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج، ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC2، كما أنه يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم OriginOS، ويتوفر بإصدار وحيد على مستوى الذاكرة، يضم 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.



الهاتف Vivo Y55s 5G، يحتوي على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 6000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C، أما بخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف Vivo Y55s 5G، يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ويتميز بدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y55s 5Gسعر الهاتف Vivo Y55s 5G، يبلغ حوالي 270 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وهذا أقل بـ90 دولارا، من سعر الهاتف Vivo Y74s، للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.